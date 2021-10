Signal Festival opět přitáhl do ulic davy návštěvníků

Festival se sice odklání od efektních světelných instalací, ale nic naplat, světelné show jsou stále tím nejpřitažlivějším a jsou také důvodem, proč Pražané na festival chodí v takovém počtu. Kombinace tmy, prudkého modulovaného světla, hudby, a letos navíc ještě vzpomínek na lockdown, kdy masové akce prakticky zmizely, vyvolala u nejednoho diváka silné emoce.

V krychlovém prostoru před Průmyslovým palácem na výstavišti připravil Lukáš Dřevjaný projekci Impakt. Ta je „partnerskou instalací“ a měla by souviset s hrou World of Tanks. Pokud ano, těžko to v jejím abstraktním pojetí vysledovat.