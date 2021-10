Akademici „grilovali“ kandidáty na rektora Univerzity Karlovy, na téma publikace v podezřelých časopisech nedošlo

Sál v historické budově Univerzity Karlovy v pražské Celetné ulici se plní lidmi, kteří si přišli poslechnout kandidáty na rektora. Ti usedají před publikum a čeká je zhruba pětihodinové zpovídání. Na místě je i končící rektor Tomáš Zima, členové akademického senátu, studenti a další hosté.

Po osmi letech bude mít nejstarší česká univerzita nové vedení a už teď je jisté, že s ním přijdou změny: pokud zvítězí pětačtyřicetiletý historik, bývalý děkan Filozofické fakulty a otec osmi dětí Michal Stehlík, přeruší dlouhou řadu rektorů z přírodovědných oborů. Když vyhraje devětačtyřicetiletá lékařka a stávající prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková, bude mít škola poprvé v historii v čele ženu. O výsledku rozhodne příští pátek v tajném hlasování akademický senát složený z 34 studentů a 36 pracovníků školy.

Oba adepti nejprve představují své programy. A v mnohém se shodují: slibují přebudovat informační systém školy a nastartovat změny v IT, zavést funkci univerzitního ombudsmana, který se bude starat o to, aby se studentům ani zaměstnancům neděla příkoří, zlepšit komunikaci a spolupráci napříč fakultami, coby univerzita se víc angažovat ve veřejném životě a usilovat o ekologii a rozvoj v souladu s odpovědností k planetě. Králíčková například slibuje provést audit udržitelnosti.

„Musíme zůstat univerzitou nezávislou na politice, ale zároveň univerzitou ovlivňující veřejný prostor,“ říká historik Stehlík, který jde do voleb s heslem „univerzita jsme my“. Jeho vyzývatelka zase zdůraznila potřebu rozhodovat se na základě dat a vytvořit bezpapírovou, digitální univerzitu, jejím sloganem je „univerzita na prvním místě“. Oba kandidáti se shodují, že je potřeba zlepšit podmínky pro sladění práce, studia a rodiny nebo přilákat víc studentů ze zahraničí.

Školu, která každoročně hospodaří s více než deseti miliardami korun, čekají také velké investice včetně největší její výstavby za sto let – na pražském Albertově má vyrůst vědecký kampus, který má podle posledních informací vyjít na 7,8 miliardy korun. Oba kandidáti připustili, že by u miliardových investic sáhli po profesionálních externích firmách, které by investice pohlídaly. V plánu je také přebudování kolejí a menz tak, aby odpovídaly 21. století.

Prorektorku Králíčkovou nominovalo šest fakult ze 17, které univerzita má. Podpořily ji senáty její domovské lékařské fakulty v Plzni, 3. lékařské fakulty, fakulty právnické, sociálních věd, humanitních studií a pedagogické. Akademický senát pedagogické fakulty zároveň souhlasil i s nominací Stehlíka, který získal rovněž podporu své filozofické fakulty. Dodatečně po uplynutí lhůty na podání návrhů podpořila Králíčkovou katolická teologická fakulta, dodal předseda pětičlenné komise Radim Boháč.

Právě přístup k ubytování a stravování studentů označila v otázce na slabé stránky stávajícího vedení prorektorka Králíčková. „Musíme se na to