Z angolského učně farářem. Kladenský duchovní proti rasismu bojuje humorem, někdy i tím černým

„Vím, že někteří Afričané žijící v Česku považují slovo černoch za rasistické. Ale já to tak neberu. Je jasné, že lidé s tmavou pletí jsou tu vzácným jevem, tak si na ně ostatní ukazují. Stejně jako si v africké vesnici místní ukazují na bělocha,“ vypráví v kuchyňce kladenského kostela duchovní Leonardo Teca. „Takže když někdo v mém doslechu pronese: ‚Hele, černoch‘, já reaguji ‚hele, běloch‘ a pak k němu napřáhnu ruku na pozdrav a řeknu: ‚Já jsem Leonardo.‘ Skvěle to funguje a s lidmi se tak snadno naváže kontakt. K odbourání předsudků to pomůže více, než se rozčilovat,“ vysvětluje skvělou češtinou svůj postoj.

Nejlepším lékem na rasismus je podle něj humor. Třeba i takový, kterému časté využívání přívlastku černý v české mluvě nahrává na smeč. „Když mě jednou v metru zastavil zamračený revizor, ptal jsem se ho: ‚Proč mě kontrolujete? Copak nevidíte, že jsem černý