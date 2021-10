Notes: Vítejte v Absurdistánu. Nikdo neví, co je s prezidentem, možná ale klapne kanál Dunaj–Odra–Labe

To byl tedy týden! A to si říkám já, když píšu dnešní Notes. Co si asi musí říkat třeba kolega Lukáš Prchal, který celý týden rozplétal tajemství kolem zdravotního stavu prezidenta?

Nejnovějším dílkem skládačky je rozhovor s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, který v něm popisuje, jak jeho včerejší návštěva u prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici proběhla. A ano, je to evidentně zapotřebí, protože za tohle dostaveníčko čelí kritice nejen ze strany nemocnice, ale i policejního prezidia.

Pro kontext: Nejenže Vondráček po návštěvě bagatelizoval stav Miloše Zemana, proti čemuž se nemocnice ohradila, předseda se hlavně zapomněl zmínit, že do prezidentova pokoje vstoupil bez oprávnění. Do prezidentova pokoje jej prý zavedli policisté. Proti tomuto tvrzení se nicméně ostře ohradilo právě policejní prezidium. Ukázalo se, že do pokoje Vondráčka zavedl hradní kancléř Vratislav Mynář. Přehledný (alespoň jak to jen v dané situaci lze) souhrn i vysvětlení, proč nemocnici došla s Mynářem trpělivost, přináší Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka.

A aby toho nebylo málo, policie teď navíc podle serveru Seznam Zprávy začne prověřovat, jestli podpis pod rozhodnutím, kterým Zeman svolal zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu, skutečně patří prezidentu Zemanovi.

Reakce politiků na Vondráčkovu návštěvu „v průchozím pokoji“ prezidenta pak posbírala reportérka Bára Janáková. „Byla to chyba, sehrál užitečného idiota,“ zaznívá z úst kritiků. Dnes večer navíc vystoupil šéf Senátu Miloš Vystrčil s tím, že prezident není v dobrých rukách. Má obavy, že prezident nemá informace a že některé věci se k němu nedostanou, ale neví to jistě, protože nikdo není s prezidentem v kontaktu.

„Pokud po 8. listopadu bude situace stejná a nevyjasní se, aktivace článku 66 je reálnou možností,“ přiznal předseda Senátu Vystrčil z ODS. (Článek 66 se zaobírá přenesením prezidentských pravomocí na jiné ústavní činitele v případě, kdy se funkce prezidenta uvolní a novou hlavu státu země ještě nemá, pozn. red.) Twitter tiskového mluvčího prezidenta mezitím jede naplno, žalmy vystřídaly letopočty a snůška rébusů, které mohou, ale taky nemusí mít absolutně cokoliv společného s prezidentem a jeho aktuálním stavem či výkonem funkce. Pokud to někdo rozluštíte, dejte nám prosím vědět.

Co k tomu dodat? Ještě před volbami panovala mezi některými lidmi obava, že z Česka budeme mít Pirátostán. My už přitom dávno žijeme v nebývalém Absurdistánu.

Covid míní, Vojtěch mění

V polovině týdne jsem se vydala po dlouhé době na koncert, společenskou akci, ze které jsem byla upřímně mírně nesvá – většímu množství lidí v uzavřeném prostoru se totiž snažím stále spíše vyhýbat. Středeční hudební zážitek mi do značné míry pokazil fakt, že v pražské Lucerně prakticky nikdo neměl během bezmála tříhodinového koncertu nasazený respirátor. Jako by snad nikdy žádná pandemie nebyla.

Celé mě to zneklidňuje ještě víc po přečtení dnešních textů kolegyň Ivy Bezděkové a Markéty Boubínové ke covidu-19. V prvním z nich se zaobírají tím, že nákaza sílí a hygienici i odborníci volají po obnově preventivních testů. Jenže k tomu se ministerstvo a staronový šéf resortu Adam Vojtěch za ANO nemají.

Ministr chce zkrátit karanténu ze dvou týdnů na sedm dnů a otevřít debatu o tom, zda by se měly testy na covid dál hradit z veřejného pojištění. Více o připravovaných a navrhovaných změnách se dočtete v druhém textu kolegyň.

Co se u nás ještě stalo:

Letem světem a taky něco na víkend

Málokterý případ pohřešované ženy v posledních letech uchvátil Američany tak jako tragický osud dvaadvacetileté Gabby Petitové, začíná svůj dnešní text Jana Ciglerová. A já musím dodat, že nejen Američany. Sama to z Česka sleduju už nějakou chvilku a jsem moc ráda, že Jana téma přináší i čtenářům Deníku N. V textu odkrývá matoucí nuance násilného vztahu, o kterých je potřeba bavit se všude – nejen v USA.

Výrobky čínských továren zdražují rekordním tempem, bolest Číny dopadne i na nás, vysvětluje v článku Magdalena Slezáková. Čínský Státní statistický úřad tento týden zveřejnil čísla, která ukazují, že podražilo prakticky vše: ceny vystřelily ve 36 ze 40 průmyslových sektorů, rekordy trhají uhlí i zemní plyn. Zboží navíc nejde na odbyt, protože Číňané se zdráhají nakupovat. A jak už jsme se koneckonců skoro před dvěma lety přesvědčili – problém Číny znamená problém nás všech.

„Kdyby otěhotnět mohli muži, měli bychom tu nejlepší antikoncepci, jakou si umíte představit, téměř s žádnými vedlejšími účinky,“ zaznívá třeba ve velmi zajímavém rozhovoru mezi Karolínou Klinkovou a americkou novinářkou Randi Hutterovou Epsteinovou, která napsala knihu o historii a fungování hormonů.

A Karolína stojí i za dalším výborným textem pro víkendové čtení – Dobrý život možná nemusí být šťastný. A ani smysluplný, stojí v titulku. Psychologové až donedávna mluvili o dvou hlavních teoriích – o stabilně šťastném životě, pokud možno s co nejmenšími výkyvy, a o smysluplném životě, jímž pomáháme i širšímu společenství. V poslední době se ale v debatě objevuje i třetí možnost. Pokud vás zajímá, stačí rozkliknout.

Pro případ, že byste dnes místo čtení preferovali něco do uší, moc doporučuju aktuální epizodu Studia N, kam si Filip Titlbach pozval soudkyni Kateřinu Šimáčkovou. Ta končí na Ústavním soudu a přechází do Evropského soudu pro lidská práva. V dlouhém rozhovoru popisuje, jak vnímá aktuální dění kolem prezidenta, hodnotí nový volební systém, vysvětluje, kde v českém právu vznikají slepé skvrny, a vznáší otázku, zda česká společnost považuje férovost za vysokou hodnotu.

Nezbývá mi než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.