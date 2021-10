Brněnský orloj: Nešťastné přístřešky na zastávkách, hlasování o názvu parku a prodej Fuchsovy pošty

Pro brněnskou lodní plavbu byla letošní sezona nejúspěšnější za posledních třicet let, Brněnskou přehradu na lodích dopravního podniku brázdilo 286 tisíc výletníků. Média to dávají do souvislosti s tím, že kvůli pandemii lidé více vyhledávali cíle bližší jejich bydlišti.

Nicméně Brno se zapsalo tento týden do povědomí obyvatel Česka spíše jiným příběhem z dopravy. A to unikátním přístřeškem pod mostem na tramvajové zastávce Osová v Bohunicích.

Poté co začala fotka kolovat po sociálních sítích, mohli se Brňané dočkat posměšných poznámek jako:

„V Brně na vás na zastávce neprší. Dvakrát.“

„Brno není jen město, ale někdy i