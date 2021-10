Energetická krize staví vznikající vládu před první velké dilema. Snížením DPH by stát i obce přišly o desítky miliard

Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli masivnímu zvyšování cen energií slíbil, že vláda všem domácnostem odpustí 1500 korun ročně, které nyní platí jako poplatky za obnovitelné zdroje energie. Kabinet navíc hodlá nové Sněmovně navrhnout snížení DPH na energie z 21 procent na nulu. To by se mělo týkat jak domácností, tak firem. Tak velký pokles je ovšem nejistý, Česko by se kvůli tomu muselo pokusit dojednat výjimku u unijního výboru pro DPH. Vypočítali jsme náklady na přijetí těchto dvou opatření a zjistili, jak se k jejich zavedení staví strany jednající o nové vládě.