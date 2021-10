Komerční banka masivně digitalizuje

Na přelomu let 2019/20 jsme si vytyčili dlouhodobý cíl renovovat univerzální banku, nabízející své služby širokému spektru klientů – od těch individuálních až po velké korporace, a to takovým způsobem, abychom byli pro naše klienty moderní, atraktivní a srozumitelní. Nedílnou součástí našeho konceptu, ale určitě ne jedinou, je eliminace papírové komunikace s klienty a digitalizace interních procesů.

Naším cílem je vybudovat skutečně omni-kanálovou obslužní zónu, kdy jednotlivé kanály – ať už asistované (pobočka, telefonní centrum) nebo přímé (aplikace v mobilním telefonu, veřejný nebo privátní webový portál či vkladové a výběrové bankomaty) – komunikují s klientem jedním jazykem, poskytují konzistentní informaci a navzájem se doplňují. A kdy klient bude schopen rozpracovanou komunikaci v internetovém bankovnictví dokončit třeba na mobilu nebo na pobočce.

Renovací procházejí i pobočky – v červenci jsme otevřeli novou pobočku v Praze-Dejvicích, která je koncipována tak, aby v budoucnu podporovala digitální komunikaci a klienti i naši zaměstnanci se v ní cítili příjemně.

Konzistence a kooperace distribučních kanálů však není jediným hybatelem změny. Snažíme se naše finanční produkty zjednodušit jak co do struktury produktového portfolia, tak do procesů získání produktu nebo úpravy jejich parametrů. Na druhou stranu si zachováme flexibilitu v nastavování parametrů produktu tak, aby bylo možné nabídku klientům „ušít na míru“.

Vzhledem k tomu, že budovat novou banku na starých technologiích a aplikacích není možné, velkou část řešení stavíme de facto na „zelené louce“ s minimální integrací do současných systémů. Součástí této modernizace je i výměna jádra celé banky – core systému, kde jsme se rozhodli přejít na systém Transact firmy Temenos. Další část modernizace se týká našeho platebního systému, centralizace správy oprávnění nebo budování robustního systému obchodních nabídek ve formě produktového katalogu.

Od roku 2023 nás v segmentu individuálních klientů čeká velmi podstatný krok, a to migrace (převod) klientů ze současného obslužného modelu na nový, včetně přenosů dat – naplánovaná je až do roku 2025. Rozsah změn, které v Komerční bance realizujeme, je nejen v Česku zcela výjimečný a my jsme přesvědčeni, že klienti i naši zaměstnanci budou z téhle změny nadšeni.