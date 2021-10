Zástupci vlády ani opozice nerozumí tomu, proč šel předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) za prezidentem Milošem Zemanem bez povolení ošetřujícího lékaře. Za chybu to považuje i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Někteří mají za to, že Vondráček sehrál roli „užitečného idiota“. Předseda Sněmovny se již za návštěvu nemocnice omluvil, zmínil, že do pokoje jej dovedli policisté a celou dobu se domníval, že o něm ošetřující lékař ví.

„Byla to chyba, sehrál užitečného idiota.“ Politici kritizují Vondráčkovu návštěvu u Zemana

Vondráček podle svého dřívějšího vyjádření navštívil prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) ve čtvrtek. Šéf dolní komory uvedl, že Miloš Zeman mu podepsal rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na 8. listopadu. Listinu již Vondráček ukázal v médiích. Někteří mají o pravosti podpisu pochybnosti, padla kvůli tomu trestní oznámení a případem se zabývá policie, jak zjistily Seznam zprávy.

Proti návštěvě u prezidenta se ohradila nemocnice na svém webu s tím, že Vondráček byl na jednotce intenzivní péče neoprávněně. Stejně tak se ÚVN distancovala od výroků předsedy Sněmovny o tom, jak na tom Zeman zdravotně je. Mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová již oznámila, že na žádost nemocnice nepustí policie za prezidentem nikoho, kdo k tomu nebude mít souhlas ošetřujícího lékaře.

Policie České republiky vyhoví požadavku @uvn_praha a od tohoto okamžiku nebude ze strany ochránců umožněn přímý kontakt prezidenta republiky s žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 15, 2021

Předseda Sněmovny se dnes za návštěvu nemocnice omluvil. Do nemocnice ho prý pozval prezident prostřednictvím svého kancléře Vratislava Mynáře. U dveří ho pak vyzvedla ochranná služba, která jej doprovodila dle jeho slov až na prezidentův pokoj. „Miloš Zeman mě hned zdravil a zval dál. Že tomu nepředcházela konzultace s lékaři, mě následně překvapilo. A upřímně, vás by napadlo, že v Ústřední vojenské nemocnici je možné se k panu prezidentovi dostat bez vědomí lékařů?“ zeptal se řečnicky Vondráček.

Vysvětlil, že ho celá situace mrzí a chápe rozhořčení vedení Ústřední vojenské nemocnice, a omluvil se všem ošetřujícím lékařům.

Vondráček dále zmínil, že ho mrzí, že podpis prezidenta nyní část veřejnosti zpochybňuje. „Nejsem člověk, který by lhal, vymýšlel si. Navíc z respektu k panu prezidentovi, jeho úřadu, ale i veřejnosti bych si nic takového nikdy nedovolil,“ upřesnil předseda dolní komory. Zároveň odmítl, že by komentoval zdravotní stav hlavy státu, pouze prý popsal průběh schůzky a jak na něj prezident působil. Dodal, že je přesvědčený, že veřejnost má na tyto informace právo.

Rakušan: Budí to pochybnosti

Událost odsuzují i předsedové sněmovních stran a odmítají, že by podobným způsobem mohl být někdo pověřený k sestavení vlády nebo že by respektovali úkony, které by prezident takto činil.

Předseda ODS a kandidát vítězné koalice Spolu na premiéra Petr Fiala Deníku N připomněl, že Poslanecká sněmovna by se sešla 8. listopadu i bez zásahu prezidenta. „Nyní je čas na to, aby se prezident uzdravil, do 8. listopadu nejsou žádné jeho aktivní kroky nutné. Jednání o složení orgánů Poslanecké sněmovny i příští vlády probíhají,“ shrnul Fiala.

Situaci podle svých slov nepochopil ani premiér Babiš. „Nevnímám to vůbec dobře. Je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval. Já bych se určitě snažil dohodnout s ošetřujícím lékařem a zeptal se na vhodnost takové návštěvy,“ řekl šéf hnutí ANO televizi Seznam. Sám by se prý jako první spojil s ředitelem nemocnice.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan zkritizoval chování okolí hlavy státu s tím, že je zcela neuvěřitelné. „Nechat na JIP tajně vstoupit třetího nejvyššího ústavního činitele bez vědomí lékařů, to je obrázek