Ausgerechnet Německo: Vlci táhnou na města a v jednom z nich mohou muezzini svolávat do mešit

Německý součet Pavla Poláka: Člověk už několik stovek let úspěšně vytlačuje divokou přírodu ze svého – řekněme – ochočeného světa. Když se pak ona divoká příroda začne navracet, způsobuje to pochopitelné konflikty. V Německu je symbolem tohoto střetu vlk. Radost z návratu tohoto živočicha, dávno vyhubeného na území Německa, se pomalu rozplývá s tím, jak se jeho populace rozrůstá.

Není to žádná nová kauza tohoto týdne, vůbec ne. Vlci přišli do Německa z východu, a to do Saska, před dvaceti lety. Jsou chránění, a tudíž nedotknutelní.

Pamatuji si ovšem