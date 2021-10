Divadelní režisér David Drábek vydal svoji první prózu. Jeho Ochechule je kniha o posmrtném životě. Drábek upozorňuje na to, že jde o autobiografické dílo, ačkoliv on sám zde vystupuje jako pudink. Jako obstojně poživatelný pudink.

Režisér David Drábek: Hrozně by mě bavilo být prezidentem. Z hradního krematoria by byla příjemná pražská zóna

V našem rozhovoru mluvíme například o:

posmrtném životě ve formě želé

chuti psát o tlustých holkách

umění být duchem přítomný

politicích bez hloubky

terapeutické roli divadla

Psal jste mi, že kniha Ochechule je pro vás velmi důležitá. Kladu si otázku, co to pro vás znamená, protože před každou divadelní premiérou se tváříte stejně a jste toho plný, jako by to byla fatální záležitost vašeho života…

Ano, ano! To miluji na divadle. Pocit, že jde o všechno na světě. A vědomí, že nejde vlastně vůbec o nic. Ta kombinace je zvráceně opojná. Čím jsem starší, tím méně kolem premiér rapluji. Jak říkal Zrzavý: „Umění je především hra, velká božská hra, ale přece jen hra.“

Teď je to možná opravdu fatální, protože Ochechule je z velké části autobiografická.

Ano, je to přímo o mně, jsou to paměti, které začínají dost netypicky mou smrtí a jdou dál. To mě při mé hravosti strašně baví. Ale víte, tu významnost to má ještě z jiného, asi dost pochopitelného důvodu.