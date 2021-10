Zeman je schopný vykonávat úřad. Měl potutelný úsměv a vtipkoval, tvrdí Vondráček

Prezident Miloš Zeman je podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka schopný vykonávat svou funkci. Předseda dolní komory to řekl po dnešní krátké návštěvě hlavy státu v Ústřední vojenské nemocnici.

„Mohu vyvrátit všechny spekulace o tom, že by jeho stav byl tak vážný, že by nebyl schopen se nějak orientovat. Svůj úkon provedl naprosto jasně,“ komentoval Vondráček to, že Zeman v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu.

Prezident dokument Vondráčkovi podle jeho slov osobně předal.

Předseda Sněmovny neodpověděl přímo na dotaz, zda