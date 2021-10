Notes: Co vlastně řekl starý dobrý Zeman se svým potutelným úsměvem?

Kdybych dnes potkal člověka, který o České republice neví vůbec nic, právě na dnešním dnu bych mu demonstroval, jak se u nás věci mají. A i když Česko poslední dobou plnilo novinové titulky celého světa: jednak kvůli kauze Pandora Papers, po druhé pak kvůli Zemanově stavu a potřetí kvůli volbám, dnešek překonal i některá očekávání, která jsme v redakce měli. Očekávání, která byla už tak dost nízká.

Například když Hrad oznámil tiskový brífink o zdravotním stavu Miloše Zemana, čekali jsme, že se dozvíme něco o zdravotním stavu Miloše Zemana. Nečekaně vystoupila jeho žena Ivana s dcerou Kateřinou. Zemanova manželka zhruba ve dvou minutách oznámila, že si Zemanova nemoc žádá čas. Řekla rovněž, že „spekulace o diagnózách a prognózách považuje přinejmenším za velmi neetické“. Celá situace mě mrzí a s rodinou pana prezidenta soucítím. Jen si nedokážu odpustit poznámku, že ke spekulacím a diagnózám by pravděpodobně nedocházelo, kdyby o problémech informoval sám Hrad. Místo toho dnes přispěchal s hrou na city pod sochou T. G. Masaryka.

Zprávy o stavu Miloše Zemana doteď byly vždy – jemně řečeno – zlehčované. Situaci jsme na pravou míru uvedli zde.

Pokud bychom měli vycházet pouze z oficiálních zpráv, vypadalo by to, že prezidentovi vlastně skoro nic není, jen je vyčerpaný a trpí dehydratací. Celá situace až podivně připomíná dění v nějakém autokratickém státě, nikoliv v demokratické zemi v centru Evropy. Takovému vnímání dnes pomohl i předseda Sněmovny, podle kterého měl dnes Zeman na tváři svůj „potutelný úsměv“ a vtipkoval. Jak nezapomněl zmínit, prezident „osobně vlastní rukou“ podepsal rozhodnutí o svolání ustavující schůze Sněmovny 8. listopadu. Tento detail předseda Sněmovny zmínil pravděpodobně proto, aby vyzdvihl, co vše prezident zvládá. Podle Vondráčka není problém, aby Zeman nadále zastával úřad.

Aby Vondráček doložil, jakému pevnému zdraví se prezident těší, zmínil také, že vrchní velitel ozbrojených sil vtipkoval a při otázce na vládu odpověděl „Zeit gewonnen, alles gewonnen“, v překladu „Získán čas, získáno všechno“. Tento na první pohled generický citát pochází z německého překladu Vladaře od Niccola Machiavelliho. Když si však přečtete tento odstavec v kontextu, zjistíte, že tento italský myslitel naopak před přílišným spoléháním se na čas varoval, jak z německého překladu zjistila kolegyně Markéta Boubínová. „Nikdy nedali na zásadu dnes do omrzení opakovanou lecjakými našimi mudrci, že čas hraje pro nás. Moc dobře věděli, jak vratká je to berlička,“ píše mimo jiné Machiavelli. Vladař, jeho nejznámější dílo, je však známý tím, že ať už zastáváte jakékoliv myšlenky, najdete v něm vždy citát, který potvrzuje to, co si myslíte.

„Je dezorientovaný a říká nesouvisející věci,“ popsal aktuální prezidentův stav jeden z dobře informovaných lidí, které oslovili kolegové Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka. „Mluví těžce a z cesty, zapomíná. Komunikuje ale obtížně a je dezorientovaný,“ dodal další zdroj.

Na závěr svého vystoupení Vondráček v České televizi ukázal arch svolávající zmíněnou schůzi Sněmovny se Zemanovým podpisem. V celé grotesce už chybí jenom fotografie s aktuálním vydáním novin. Sám prezident promluvil naposledy v září. Není jasné, nakolik své kroky řídí sám a nakolik ho řídí hradní úředníci, kterými se obklopuje. K tomuto si zase já vypůjčím něco z Machiavelliho Vladaře: Nejlépe zjistíte moudrost člověka tím, že se podíváte na jeho přátele.

Prezidentovy zdravotní potíže však zdaleka nejsou vše, o čem jsme dnes v Deníku N psali. Kolega Michal Tomeš zjistil, jak si ještě poslední dny před vyhlášením krachu počínala společnost Bohemia Energy. Podle svědectví spotřebitelů firma s celkem 900 tisíci klientů zákazníky oslovovala do poslední chvíle. A ještě před pár týdny slibovala fixaci cen. I když už dávno musela vědět, že skončí.

Je po volbách, už se tedy může mluvit o tom, že se covidová situace zhoršuje. Plošné zjišťování stavu nákazy ve školách se zatím nechystá, ministerstvo chce ale snížit dobu platnosti testů. Přesně po vzoru minulých opatření: ztížit život těm, kteří to s opatřeními berou poctivě.

Babiš pomalu zvažuje, jak se ujme své opoziční role. Oznámil, že chce být ve zdravotním výboru. Kolegyně Iva Bezděková rozebrala, proč se rozhodl právě pro něj. Hádáte správně: dosluhující premiér má ve zdravotnictví rozsáhlé podnikatelské zájmy.

Skandinávská kolegyně Albína Mrázová potom zmapovala včerejší podivný teroristický útok v Norsku. Islamista tam lukem zabil pět lidí, další zranil.

A co vás v Deníku N čeká zítra?

–⁠ Spolu začne hledat kandidáta na Hrad

–⁠ Nevím, zda mám Zemana zažalovat, říká Klaslová

–⁠ Ekonomické otázky koalice spíše spojují

–⁠ Peking si úderem na EU navařil bryndu

–⁠ Piráty jsme nepodrazili. Ivan Bartoš by měl být ve vládě, říká Rakušan

–⁠ Půjde Andrej Babiš ve stopách Jiřího Paroubka?

–⁠ Komentář: Půjde Andrej Babiš ve stopách Jiřího Paroubka?

–⁠ Na co se podívat na HBO a Netflixu v říjnu

Kontext:

–⁠ Jak přesně fungují hormony a co všechno nám říkají o společnosti

–⁠ Pluli stovky kilometrů, teď čekají, ale nevědí na co

Festivalový deník Signal Festivalu: Světlo na konci tmy

Příjemné počtení vám přeje Adam Hecl.