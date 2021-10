Zemanova rodina prosí o toleranci, podle Vondráčka prezident vtipkuje. Veřejnost potřebuje informace, ne komedii

Před pouhými dvěma dny jsem v komentáři označil chování Zemanových spolupracovníků v souvislosti s jeho onemocněním za naprosté dno.

„Říkejme ‚nové dno‘,“ okomentoval to na Twitteru jeden z čtenářů.

„Mě už nenapadá, kam by ještě šlo klesnout níž, ale možná mám jen malou představivost,“ odpověděl jsem mu.

Netrvalo dlouho a ukázalo se, že pravdu měl on a moje představivost má skutečně co dohánět. Těžce selhává v závodě s hradní vynalézavostí, jak přilít co nejvíce oleje do ohně rozhořčení nad způsobem, kterým okolí Miloše Zemana komunikuje s veřejností ohledně jeho nemoci.

Nemá cenu opakovat, že je nepřijatelný. To už jsem napsal a od té doby to zaznělo mnohokrát a čím dál otevřeněji to říkají i vysocí ústavní činitelé i právníci. Zdravotní stav prezidenta je zjevně velmi vážný – to jednak každý vidí a jednak to vyplývá i z ověřených informací Deníku N od zdrojů velmi dobře obeznámených s realitou.

Nejde ale jen o to, že o tomto tématu