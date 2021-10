Vláda chce těsně před odchodem poslat půl miliardy na projekt Trojmoří. Česko v něm má jen Zemanův oblíbený kanál

„Vodní koridor by měl pozitivní dopady nejen pro střední Evropu, ale také pro evropská moře,“ stojí na oficiálním webu iniciativy Trojmoří. Jednotlivé země střední a východní Evropy v ní představují plány na zlepšení infrastruktury v regionu. V současnosti má Trojmoří dvanáct členských států, které do projektu vložily desítky projektů. Například Slovensko chce v rámci iniciativy vybudovat dálnici D3 ze Žiliny do Polska nebo investovat do železnice.

Česko do Trojmoří vložilo jediný projekt, kanál Dunaj–Odra–Labe. V rámci iniciativy pak nebylo příliš aktivní. Jako jedna ze tří zemí také nesložilo příspěvek do společného fondu, který vznikl před třemi lety. O zaslání půl miliardy korun nicméně vláda bude rozhodovat nyní, krátce před koncem svého působení.

Zatímco česká vláda se k Trojmoří stavěla odtažitě, prezident Miloš Zeman na jeho setkání jezdil a osobně do něj