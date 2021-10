Drobnými, ale jistými krůčky k nové německé vládě. Rozsvítí se semafor o Vánocích?

Necelé tři týdny po německých volbách je zřejmé, že z koaličních kombinací má šanci na život pouze jedna. A to ta, v jejímž čele by stál sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz spolu s ministry, které kromě jeho strany dodají Zelení a liberálové z FDP. Všechny tři partaje už tento týden začaly sondovat, zda se oficiálně pustí do jednání o koalici s názvem semafor. Název případné nové vlády se odvíjí od stranických barev. Do konce týdne by si měly říct své politické „ano“.