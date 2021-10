Odejdu, neodejdu… Babiš se smiřuje s rolí v opozici. Půjde ve stopách Jiřího Paroubka?

Komentář Josefa Mlejnka jr.: Podle Jaroslava Faltýnka v ANO umí počítat do sto osmi, a hnutí tedy přechází do opozice. Andrej Babiš sice ještě mírně rozčeřil hladinu: prezident Zeman mu prý sdělil, že ho pověří sestavením vlády, pak ale i on zase zařadil zpátečku. Petr Fiala mu jednání o vládě nenavrhl, většinu nemá, a opozice tudíž znamená jediné řešení. Co od něj můžeme v takové roli očekávat?