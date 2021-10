Fotbalové mistrovství světa v Izraeli? Nápad vyvolal rozruch, provedení by bylo ještě výbušnější

Není to žádné bezvýznamné plácnutí do vody. Sám šéf fotbalové federace FIFA Gianni Infantino při návštěvě Izraele zmínil, že by země mohla spolupořádat mistrovství světa. Takový převratný krok by ale vzbudil řadu otázek: Není to jen politické gesto? Jak zareagují Palestinci? Přijde bojkot ze zemí neuznávajících existenci Izraele? Má vůbec země dostatečnou kapacitu na pořádání turnaje? S oslovenými odborníky rozebíráme, jak může mistrovství v Izraeli vypadat.