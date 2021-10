Covid-19 dál sílí. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit platnost testů, plošné zjišťování stavu ve školách ale zatím nechystá

Antigenní i PCR testy by měly platit výrazně kratší dobu. Antigeny pouhých čtyřiadvacet hodin, druhé zmíněné dvaasedmdesát. Vládě to navrhne ministerstvo zdravotnictví. Další doporučení, které kabinet projedná v pondělí, se týká karantény. Tu by mohl nově ukončit po zatím neupřesněné době negativní výsledek PCR testu. Plošné zjišťování stavu ve školách ale zatím stát nechystá.