Notes: Zemanovy neduhy, černý Petr mezi ministerstvy a problémy s prasaty

Hrad tvrdí, že prezident Miloš Zeman „úřaduje“ z nemocnice, podepsal jmenovací dekrety, zajímá se o aktuální dění a dává si meruňkové buchty nebo vinnou klobásu s bramborovou kaší. Jenže podle tří zdrojů Deníku N to tak nejspíš úplně není. Podle důvěryhodných informací Miloš Zeman trpí komplikací vyvolanou problémy s játry – jaterní encefalopatií. „Mluví těžce a z cesty, zapomíná. Komunikuje, ale obtížně a je dezorientovaný,“ popsal Zemanův stav jeden z dobře informovaných zdrojů. Více o Zemanově stavu, který je horší, než Hrad přiznává, přinesla investigativní dvojice Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka.

A i informace o tom, že prezident dostává na jednotce intenzivní péče buchty a klobásy, se zdá být nejednoznačná. Nemocnice se totiž proti zpochybňování péče o hlavu státu ohradila a zdůraznila, že léčebný program včetně dietního režimu sestavují specialisté. „V ÚVN platí, že dobro pacienta je nejvyšší zákon,“ uvedla nemocnice.

Kdy a proč je tedy čas zbavit prezidenta výkonu funkce, zjišťoval Kirill Ščeblykin. „Je potřeba především zabránit tomu, aby jménem prezidenta jednali úředníci Kanceláře prezidenta republiky. Lid musí mít jistotu, že to, co je vydáváno za akt prezidenta republiky, je skutečně akt učiněný prezidentem republiky s jasným vědomím a je to projevem jeho jasné vůle,“ říká v rozhovoru expert na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr.

Koalice Spolu s Piráty a STAN na nic nečeká a do 8. listopadu chce podepsat koaliční dohodu. Zároveň už nově vznikající vláda vytvořila pracovní skupiny pro řešení programové oblasti. Kandidát na premiéra Fiala řeší s hradním kancléřem Mynářem termín schůzky s prezidentem Milošem Zemanem.

O tom, kdo zasedne na ministerstvu financí, se mezi vítěznými koalicemi očekává lítý boj/vyjednávání, ale ministerstvo dopravy se zdá být Popelkou mezi resorty. Vypadá to, že do křesla po multiministru Havlíčkovi se nikomu příliš nechce, a to i proto, že ho čeká zahájení problematických staveb.

A zatímco koalice se připravují na vládnutí, premiér Andrej Babiš se připravuje na roli opozičního poslance. Zatím ale nechtěl říct, jestli by přijal pověření od prezidenta Miloše Zemana k sestavení vlády. Nejprve to chce vysvětlit jemu.

Výsledek voleb podle komentátora Jiřího Pehe potvrdil, že Česko může být první zemí regionu, která se loučí s postkomunismem. „K zásadní změně přispěla aktivizace občanské společnosti. Historici jednou mnohem víc než současní komentátoři politického dění ocení zejména zásluhy Milionu chvilek pro demokracii,“ píše Pehe ve svém komentáři k výsledku voleb.

Příštích několik let tak bude Česko formovat vláda, která se označuje za spíše konzervativní. Na jednu stranu to může být fajn, ne tak ale v otázkách řešení klimatické krize, zpřísnění trestů za znásilnění nebo uzákonění manželství pro všechny. To, že se nedostala do Sněmovny témata mladších lidí, v podcastu Studio N komentují Jakub Zelenka a Jana Ustohalová.

Ve Sněmovně se po volbách objeví desítky nových tváří. Za koalici Spolu je nováčkem v dolní komoře bratr šéfa SPD lidovec Hayato Okamura, za ANO se novými poslanci stali (skoro někdejší) ministři Havlíček, Metnar a Schillerová a vrátila se i exhejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Na nováčky ve Sněmovně si posvítila Barbora Janáková.

A speciálně na nové poslance STAN se podívala Eliška Hradilková Bártová. Je mezi nimi největší skokanka voleb, včelař nebo bývalý majitel kyperské firmy.

V Česku zkrachoval největší alternativní dodavatel energií společnost Bohemia Energy. Za krachem firmy je prudký růst cen elektřiny a plynu na světových trzích.

Na 900 tisíc klientů zkrachovalé společnosti ale bez elektřiny a plynu nezůstane – zákazníky automaticky převezmou takzvaní dodavatelé poslední instance. Lidé ale musí počítat s tím, že jejich účty za energie budou odpovídat aktuálním cenám na trhu, které skokově rostou.

V reakci na dnešní dění na české energetické scéně premiér Babiš oznámil, že vláda je připravena navrhnout snížení DPH na energie z 21 procent na nulu. Budoucí Sněmovnu vyzval k odsouhlasení záměru.

Do vesmíru odstartovala a zase zpět na Zem se vrátila raketa společnosti Blue Origin. Na palubě je kromě tří astronautů a i devadesátiletý herec Wiliam Shatner známý ze seriálu Star Trek. Shatner je tak nejstarším člověkem, který se podíval do vesmíru. Let trval zhruba deset minut.

Rusko nedostalo pozvánku na virtuální summit 30 zemí, který se měl týkat kyberbezpečnosti. Moskva prý nedostala pozvánku, protože řada skupin hackerů prý operuje z Ruska s jejím tichým souhlasem.