Společnost je ještě více rozdrobená než před čtyřmi lety, ukazují výsledky voleb. Odborníci vysvětlují, co říkají o Česku

Kdyby o složení Sněmovny rozhodoval jen Ústecký kraj, sestavily by ANO a SPD pohodlnou většinu a mohly by vládnout. Pokud by měla rozhodnout jen Praha, země by možná měla jednobarevný kabinet složený ze členů koalice Spolu – aliance získala v hlavním městě 40 procent, ANO mělo jen 17. Naopak v Ústeckém kraji triumfovalo s hodnotou 35,6 procenta. Hnutí SPD by se v Praze nedostalo do dolní komory.

„Kdybychom měli jednobarevnou vládu, nebylo by to také pro demokracii úplně správně,“ míní sociolog a ředitel agentury STEM Martin Buchtík. Výsledky voleb podle něj ukazují, že společnost je více rozdrobená, než byla před čtyřmi lety, a rozdíly mezi regiony se prohlubují.

Není prý ale možné mluvit o polarizaci – to by znamenalo rozdělení na pouhé dva tábory. „Liberály a konzervativce, byť jsou bohatí, také nejde stavět do jedné linie,“ upozorňuje Buchtík. Skupin je tedy více a odpovídají spíše šesti třídám tak, jak je před dvěma lety popsali sociologové pro iRozhlas.cz v projektu Rozděleni svobodou.

Buchtíkův tým srovnal výsledky voleb v pětině českých obcí s nejvyšší a nejnižší nezaměstnaností – tam se právě ukazují kontrasty. V oblastech s větší mírou zaměstnaných získala koalice opozičních stran Spolu až třetinu odevzdaných hlasů, v místech s nejvyšší nezaměstnaností jen pětinu. U hnutí ANO to bylo