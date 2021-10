Piráty jsme nepodrazili. Vláda nemůže udělat velký úkrok doprava, jinak lidi naženeme k extremistům, varuje Rakušan

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Jak se dívá na napjatou situaci s Piráty.

Zda by podle něj měl být Ivan Bartoš ve vládě.

Jak by měla nová vláda řešit chybějící levici ve Sněmovně.

Jak vyřešit rozdílné pohledy stran na exekuce či Zelenou dohodu?

Začněme u vyjednávání o vládě. Jaké jsou vaše priority? Mluvil jste o tom, že od Spolu musí přijít nabídka. Jaká byla ta nabídka?

Může to znít jako fráze, ale byla to nabídka velmi férového vyjednávání. Musím si velmi pochválit přístup (předsedy ODS) Petra Fialy jako hlavního vyjednavače. A to jak v den voleb, tak i dnes. Má obrovskou racionalitu. Začali jsme programovými prioritami, což považuji za nesmírně chytré řešení, než abychom si rozdělovali nějaké posty.

I to rozčlenění do šesti tematických skupin je dobré. I to, že jsme si řekli termín 8. listopadu, považuji za symbolickou věc. Ten den bude v nejzazším termínu ustavující schůze Sněmovny a my ten den, ať už pan prezident pověří kohokoli sestavením vlády, chceme ukázat, že máme podepsanou koaliční smlouvu.

Jaké jsou vaše priority co se týče ministerstev? V souvislosti s vámi se už několik dnů mluví o vnitru.

Jednání budou složitá. Já jsem deklaroval svou ambici, ale ta bylo deklarovaná naším veřejným seznamem kandidátů na jednotlivá ministerstva. Já tu osobní ambici mám. Jestli to v jednáních dopadne jinak, to po dnešku taky nemohu říct.

Spíš jsem měla na mysli prioritní ministerstva.

Asi se k tomu úplně vyjadřovat nebudu, protože potom mohou být očekávání na obou stranách koalice v některých případech shodná. Pak bude záležet na celkových výpočtech. Některá ministerstva bývají považována za silová, některá za méně. To všechno v nějaké volební matematice. Chceme se na to vrhnout příští týden.

Je napětí v koalici Pirátů a Starostů? Budete pouštět silové resorty spíš Pirátům?

My jednáme společně. I příští týden nebudeme jednat odděleně, ale jako Piráti a Starostové dohromady. A budeme za nás jednat o nějaké komplexní představě, co bychom chtěli získat.

Od začátku říkám zcela jasně, že Piráti v množném čísle v té příští vládě zastoupeni být mají, z mého pohledu dokonce musejí. Že by jedna ze stran koalice šla do opozice, odporuje koaliční smlouvě, ale nedává ani žádnou logiku, protože my reprezentujeme ten stejný program ve Sněmovně.

Jak byste popsal svůj vztah s Piráty?



Mám dlouhodobě velmi korektní vztah s (předsedou Pirátů) Ivanem Bartošem. Já Ivana Bartoše označuji za svého přítele a s ostatními kolegy jsem měl vždy vztah pracovní, nicméně kolegiální a nikdy špatný. Samozřejmě vnímám to napětí, které je logické. Vnímám ho hlavně uvnitř Pirátské strany, ale můj vztah k Ivanu Bartošovi ani k Pirátské straně se žádným negativním způsobem nezměnil.

Cítíte od vedení, a teď nemyslím Ivana Bartoše, svalování viny na Starosty?

Cítím, že ta atmosféra je emotivní. Prostě to zklamání na pirátské straně je obrovské. Piráti jsou ve fázi hledání příčin. Já doufám, že budu mít příležitost s Piráty, klidně na nějakém otevřeném fóru, hovořit.

Je potřeba ty příčiny