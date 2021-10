Provokativní karikaturista Lars Vilks je po smrti, severská svoboda projevu nikoliv

Jméno Larse Vilkse se nejen ve švédských médiích objevovalo často, byl totiž autorem kontroverzní karikatury proroka Mohameda, kvůli které nad ním islámští fundamentalisté vynesli rozsudek smrti. Pětasedmdesátiletý umělec se stáhl do ústraní, minulý týden v pondělí se však znovu objevil ve zprávách. Tentokrát naposledy. Jeho auto narazilo do kamionu, Vilks zemřel.

Vilks měl v neděli cestovat v civilním voze své ochranky. Řidič ale podle svědků ztratil nad vozem kontrolu a auto tak nedaleko města Markaryd na jihu Švédska narazilo do kamionu. „Na místě činu jsme nenalezli nic, co by naznačovalo, že by šlo o něčí úmysl Vilksovi ublížit,“ řekl šéf vyšetřovatelů Stefan Sinteus na pondělní tiskové konferenci. Stopy po pneumatikách podle Sinteuse naznačují, že mohlo jít i o výbuch pneumatiky. Cizí jednání ale vyšetřovatelé vylučují.