Všechno jednou skončí, už jsem tady byl dlouho. Nevymotali jsme se z mlžení o Vrběticích, hodnotí Zaorálek

Na co se v rozhovoru ptáme: Co bylo příčinou neúspěchu ČSSD ve volbách? Bylo možné mu předejít?

Co bude dělat Lubomír Zaorálek po 26 letech v politice?

Proč nepomohly čistky ve straně k jejímu sjednocení?

Mají ministři informace o zdravotním stavu prezidenta a má na ně právo veřejnost?

Co vás napadlo, když byla sečtena více než polovina hlasů a ČSSD klesala pod hranici pěti procent?

Abychom se do Sněmovny dostali, museli bychom mít od prvního okamžiku sčítání osm nebo devět procent. Už z minulosti víme, že velká města nás spíše posouvají dolů. Bylo jasné, že takový volební výsledek nebude stačit.

Očekával jste, že vám postup do Sněmovny uteče o desetiny procenta?

To se říct nedá. Pro mě bylo těžké pochopit, o čem volby budou. Výsledek vždycky ukáže, které téma rozhodlo, proto jsem byl opatrný v jakýchkoli úvahách. Ale dovedl jsem si představit i horší výsledek. Cítil jsem, že kampaň není dobře vedená a že jsme nedokázali postavit více silných lídrů v krajích.

Co tedy bylo tématem letošních voleb?

Když byly výsledky definitivní, napadlo mě, že se vracíme do devadesátých let. To téma je požadavek na návrat či na obranu devadesátých let. Řada těch, kteří v devadesátých letech vstoupili do politiky a začínali kariéry, měli pocit, že jim vše bylo odňato, a teď si konzervativní generace devadesátých let vzala zemi zpět. To je na Sněmovně vidět, je sestavena tak, že vypadá ještě jednobarevněji než v první půli devadesátých let.

Už jste tu zmínil, že kampaň ČSSD nebyla dobře vedená. Jak tedy měla vypadat?

Byly tam konkrétní věci, kterými jsme dost ztráceli. Třeba mlžení kolem