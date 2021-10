Studio N: Do Sněmovny se nedostala témata mladých lidí

Andrej Babiš a jeho hnutí ANO neměli ideologii. Pragmaticky šli tam, kam se jim to hodilo, s cílem zůstat u moci. Teď bude Česko nejspíš několik let formovat vláda, která se z velké části označuje za konzervativní. To může být v některých ohledech dobrá zpráva, ale ne pro řešení klimatické krize, zpřísnění trestů za znásilnění nebo třeba uzákonění manželství pro všechny. Pravděpodobný premiér Petr Fiala se navíc podobně jako Babiš netají svými sympatiemi k Viktoru Orbánovi, což se může odrazit i ve vztahu k Evropské unii. Komentář přidávají Jana Ustohalová a Jakub Zelenka.