Tchajwanka: Proti lžím bojujeme humorem. Pod tlakem Číny žijeme léta a teď to nevzdáme, když s námi svět zas mluví

V napětí vyvolaném rekordním průnikem čínských letounů k Tchaj-wanu a varováním tchajwanského ministra obrany, že Čína bude do roku 2025 připravena na invazi, mluvil Deník N s viceprezidentkou Tchajwanské nadace pro demokracii Ketty W. Chenovou. „V autoritářském vlivu a hrozbách žijeme už desítky let. Přistupujeme k nim kreativně, vyvádět strachy ničemu nepomůže,“ popisuje Chenová a dodává: „Na to, co se teď děje, jsme čekali velmi dlouho.“ Řeč přišla i na to, proč Tchajwanci vykupovali litevskou čokoládu a toaletní papír.