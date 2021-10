Nechte své ego za dveřmi, radí politikům vyjednavač, který se učil od FBI

Má za sebou školení, jak vyjednávat s teroristy, vzdělával se u FBI, trénuje manažery, politiky i policisty. Strategický vyjednavač Radim Pařík v rozhovoru s Deníkem N popisuje, jak by v současnosti měli lídři stran postupovat, aby Česko mělo co nejdříve novou vládu.

Na co se v rozhovoru ptáme: Umí čeští politici vyjednávat?

Jak si v aktuální situaci vedou Fiala, Babiš a další?

Jaké věci do vyjednávání nepatří?

V čem by se politici mohli inspirovat u FBI či Mosadu?

Tento rozhovor také považujete za vyjednávání? Jste tak profesně zdeformovaný?

Určitě je to profesionální deformace, protože podle toho, jak přijdete, podáváte ruku, jak se díváte a jakou dominanci zaujímáte už od začátku, vás zařazuju do jednotlivých strategických kvadrantů. Podle toho automaticky vyhodnocuji, jak by bylo nejlepší postupovat. Ale vyjednávání to zatím není.

V jakém kvadrantu jsem?

Vy jste zatím v kvadrantu spolupráce, takže je to dobré.

Najala si vás někdy nějaká politická strana?

Najala si mě nějaká politická strana.

Můžete být konkrétní?

Nemůžu. Bohužel.

Proč ne?

Protože podepisujete dohodu o mlčenlivosti, a když někomu slíbíte, že budete mlčet, mlčíte.

Ale obecně o tom mluvit lze. Když vidíte českou politickou scénu a výsledek voleb, potřebovaly by strany profesionální vyjednavače?

Je absolutní katastrofa, že v České republice nemáme profesionální vyjednavače. Minulý týden jsem byl na celosvětové konferenci vyjednavačů v Curychu.

Mimo jiné tam byl bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. To je dnes jeden z nejlepších mezinárodních vyjednavačů. Když máme problémy s Vladimirem Putinem nebo s prezidentem Erdoganem, Schröder je přesně ten, který tam letí a řeší možnou dohodu.

Například na německé politické scéně se vyjednávání velmi profesionalizovalo. Vidíme to ale i ve Švýcarsku. Ve Spojených státech máme politické vyjednavače, kteří se pokoušejí uzavřít dohody, a to nejen o složení vlády, ale třeba i o tom, jak se bude hlasovat.

Ale u nás je to pořád takový egopříběh těch, kteří byli zvoleni. Automaticky si o sobě myslí, že