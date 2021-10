Kyperské obchody nového poslance STAN, exhejtmana Bernarda. Akcie Škodovky prodal za méně, než je nakoupil

Celý život Josefa Bernarda (STAN), který uspěl ve volbách a bude novým poslancem, je spjatý s gigantickou strojírnou Škoda Transportation. Z učně se přes manažera dostal až do akcionářské struktury. Dokumenty o podnikatelských aktivitách jeho firmy nebyly v posledních čtyřech letech, až do letošních voleb, navzdory zákonné povinnosti dostupné. Teprve nyní tak vycházejí najevo informace o jeho obchodech.

Bývalý plzeňský hejtman Bernard, jenž do funkce nastoupil v roce 2016 ještě v dresu ČSSD, se do tamní významné strojírny Škoda Transportation dostal už jako učeň. Poté zde pracoval jako dělník a postupně se vypracoval až do funkce generálního ředitele.

V roce 2012 pak přes kyperskou firmu Leadbond Limited koupil v plzeňské strojírně minoritní podíl prostřednictvím další kyperské společnosti CEIL. Strojírnu tehdy vlastnil společně s dalšími osmi lidmi včetně například Marka Čmejly a Jiřího Diviše, švýcarským soudem v Bellinzoně odsouzených za podvod a praní špinavých peněz v kauze Mostecké uhelné společnosti.

Nyní Deník N zjistil, že teprve týden před volbami Bernard uložil do sbírky listin finanční dokumenty za uplynulé tři roky, které jeho společnost navzdory zákonné povinnosti nedokládala. Z nich vyplývá, že Bernard inkasoval v roce 2018, kdy plzeňskou Škodovku ovládla skupina PPF, za prodej svého čtvrtprocentního podílu