Noví poslanci nevylučují rozpočtové provizorium. Nedostatek peněz nehrozí, vláda by ale musela spěchat

V Česku se po roce znovu objevuje téma možného rozpočtového provizoria. Důvodem tentokrát nejsou neshody mezi vládou a komunisty, ale obava z vysokého schodku, který by formující se vláda chtěla významně snížit. V provizoriu by získala čas rozpočet přepracovat, což by mohlo přispět k tomu, že by ratingové agentury hodnotící schopnost českého státu splácet své dluhy nemusely reagovat negativně. Přečtěte si, co vše by provizorium pro život v Česku znamenalo.