„Co říkat, aby voliči ANO zůstali doma.“ Politolog Gregor, který pracoval na kampani Spolu, popisuje recept vítězné koalice

Co se v rozhovoru dočtete? Proč se kampaň koalice Spolu rozjížděla pomaleji.

Jak ovlivnily předvolební oslovování voličů vztahy mezi předsedy ODS, lidovců a TOP 09.

Jakým způsobem vznikla samotná značka „Spolu“ a jak s ní kampaň pracovala.

Jak ovlivnila finiš kampaně Spolu kauza Pandora Papers.

Proč kampaň více nezdůrazňovala téma covidu-19.

Jaký jste čekal výsledek voleb?

Dělali jsme last minute měření ve středu a ve čtvrtek, data jsme měli v pátek dopoledne. Z nich vyplývalo, že Spolu a ANO na tom jsou podobně. Všechny subjekty okolo pěti procent se mohly dostat do Sněmovny a Piráti s hnutím STAN se pohybovali v rozmezí osmnácti až devatenácti procent.

Ukázalo se, jak rozhodující jsou dny těsně před volbami a den hlasování. Velkou roli v rozhodování voličů hrálo, že Spolu měla šanci porazit (Andreje) Babiše.

Co bylo vaším úkolem v kampani Spolu?

Byl jsem součástí centrálního celostátního volebního štábu, kam si každá z koaličních stran delegovala své lidi. To se dělo na úplném začátku, kdy se dbalo na zastoupení každé ze stran na řízení propagace. Scházeli jsme se jako reprezentanti jednotlivých stran v rámci pracovních skupin.

Osobně jsem byl součástí dvou týmů. Jeden měl na starosti průzkumy veřejného mínění a testování všech možných hesel a vizuálů, druhý se zabýval formulací volební strategie.

Když se vyskytly ke konci kampaně některé důležité věci, prováděli jsme rychlá měření. Například jsme se zabývali tím, zda má smysl řešit a zdůraznit Pandora Papers. Na základě toho jsme se snažili formulovat volební strategii.

Taková témata jste řešili průběžně. Na jaře to byla kauza Vrbětic a nedůvěra vůči vládě, poté se to překlopilo do posledních témat typu „Babišovy drahoty“. Jak zafungovalo závěrečné zdůraznění inflace?

Zrovna vznik termínu „Babišova drahota“ přesně neznám, protože přípravu na debaty prováděli lídři hlavně se svými tiskovými mluvčími. Když zazněl ten pojem, samotného mě to zaujalo jako dobrý nápad. Vycházelo se z toho, že jsme věděli, jak moc se lidé bojí dalšího zdražování.

Politikům jsme delší dobu říkali, aby moc neřešili kauzy Andreje Babiše, které už jsou tady dlouho a nerozhodnuté voliče neosloví. Byli nasměrováni na ekonomické problémy, ale zase ne na obecné téma státního schodku nebo HDP. Chtěli jsme naopak, aby zdůrazňovali, co to znamená pro jednotlivé občany a voliče.

Příkladem je to, co říkal předseda ODS Petr Fiala o ceně mléka před Babišem a nyní?

Potřebovali jsme ukázat na konkrétních příkladech zdražování, abychom si je uměli představit všichni. Já, vy, babička z Ústí nad Labem i student z Prahy. Snažili jsme se balancovat mezi tím, kdy za to vláda opravdu nemůže a v jakých případech už je růst cen ovlivněn vládní politikou a zadlužováním. Nemělo smysl vyčítat Babišovu kabinetu