Začíná NHL, bez které by olympiáda neměla šmrnc. Čechů opět ubylo

Po dvou letech se vedení NHL těší na to, že se za Atlantikem odehraje kompletní ročník, a navíc s fanoušky, bez kterých kluby ekonomicky krvácely. Nehledě na absenci atmosféry, která k elitnímu profesionálnímu sportu patří. Navíc se uleví i samotným hokejistům, kteří už nebudou muset být striktně zavření v hotelích.

„Bude to trochu normálnější sezona,“ řekl pro kanadský web The Globe And Mail natěšený hvězdný útočník Toronta Auston Matthews. Mark Scheifele z Winnipegu ocenil i to, že bude moci do sauny. „Těším se prostě na maličkosti, které jsme kvůli protokolu v minulé sezoně dělat nemohli,“ podotkl.

Naopak maličkost není