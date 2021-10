Začal jsem přemýšlet: Proč by se historie nemohla odehrát naopak? říká autor bestsellerů Laurent Binet

„Umění oživuje to, co zavraždily dějiny,“ napsal Carlos Fuentes a francouzský romanopisec Laurent Binet jeho citát použil pro úvod románu Civilizace. Nejen o něm jsme mluvili na letošním Světě knihy.

Pocházíte z rodiny historiků, ovšem nakonec jste se historií profesionálně nezabýval…

Oba moji rodiče jsou historikové a i já jsem původně začal studovat právě historii. Ale ve Francii to znamená, že od určité chvíle musíte studovat také zeměpis. Hodně zeměpisu. A v tom jsem nikdy nebyl zvlášť dobrý. Navíc většina mých přátel tehdy studovala literaturu. Takže i když historii stále miluji, změnil jsem zaměření. A mé romány jsou nakonec logickým výsledkem.

I syntézou, protože se historie do vašich románů silně promítá. A právě Civilizace to dokládají zatím nejsilněji. Co byla ta chvíle, kdy jste si řekl, že musíte psát o Incích, Aztécích a renesanční Evropě?

Ten nápad nevznikl nijak záměrně. Vděčím za něj skutečnosti, že jsem byl pozván na knižní festival do peruánské Limy. Seznámil jsem se tam s kulturou, o které jsem do té doby neměl ponětí a která se mě držela, stejně jako s ní související historky o conquistě, o Cortésovi, Pizzarovi a všech těch dobrodruzích, i po návratu do Francie. Pak se mi do ruky dostala kniha Jareda Diamonda Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Diamond je primárně profesorem geografie, ale zabývá se vším možným a je skvělý popularizátor. Ve zmíněné knize se zamýšlel nad rozdíly v civilizacích. Nad tím, proč některé dominují a jiné takříkajíc prohrají. A v souvislosti s Inky si položil řečnickou otázku: „Jak je možné, že Pizzaro přišel do Peru a uvěznil Atahualpu, posledního Velkého Inku, v jeho vlastní říši? Proč se to nestalo opačně a Atahualpa neuvěznil Karla V. ve Španělsku?“ A přesně tahle otázka to začala. Po ní jsem začal přemýšlet: Ano, proč to tedy nebylo naopak?

A odpověď je v prvních částech vašeho románu…