Volby potvrdily trend. Česko může být první zemí regionu, která se rozloučí s postkomunismem

Komentář Jiřího Pehe: Výsledky sněmovních voleb mohou na první pohled vypadat jako dílo náhody. V prvních povolebních rozborech už ostatně zaznělo, že v podobě hlasování pro strany, které se nedostaly do Sněmovny – některé jen těsně –, propadl milion hlasů. A je pravda, že kdyby se do Sněmovny probojovali sociální demokracie, Přísaha nebo komunisté, asi by výsledky voleb byly nyní interpretovány jinak než jako vítězství demokratického tábora.