Největší skokanka voleb, veselý starosta, včelař či bývalý majitel kyperské firmy. Kdo jsou noví poslanci STAN?

Ačkoliv koalice Pirátů a STAN volby nevyhrála a dostala méně hlasů, než sama očekávala, Starostům se nakonec podařilo získat mnohem více poslaneckých mandátů, než doufali v těch nejodvážnějších představách. Většina se jich navíc do sněmovních lavic dostala z nižších míst kandidátek, na nichž jen málokdo doufal, že se vyšvihne do nejvyšších pater politiky. Mezi zákonodárci nově usedne devět žen, včelař, dobrovolný hasič nebo syn bývalého komunistického poslance.

Z šesti na 33, to jsou pro Starosty a nezávislé jedna z klíčových čísel po právě skončených volbách do Poslanecké sněmovny, které pro STAN znamenají úplně jiné postavení hnutí na tuzemské politické scéně. Počet jeho poslaneckých mandátů stoupl více než pětinásobně.

„Měl jsem připravený seznam 19 poslanců pro případ, že by volby dopadly opravdu dobře, takový dream team,“ popisuje situaci místopředseda a jeden z dosavadních poslanců STAN Jan Farský. „Nakonec jich máme o 14 víc. Spolu je první na čáře, skvělý budoucí premiér, komunisti pryč. Kdyby se mě někdo ještě v pátek ptal, co bych si přál, tak to nebude ani polovina z toho, co se nakonec odehrálo,“ pochvaluje si Farský.

K úspěchu STAN přispělo nakonec kroužkování, kterým řada voličů zamíchala situací především u Pirátů. Při pohledu na kandidátky a nové poslance je patrné, že mnohdy přeskákali nejen zmíněné druhé uskupení koalice, ale i své kolegy z hnutí. Největšími skokankami jsou dvě ženy, ze 16. místa se do Sněmovny dostala starostka městské části Praha-Satalice Milada Voborská, ze 14. pozice ji pak napodobila Michaela Šebelová, starostka Kunčic pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku, malé obce na úpatí Beskyd.

Veselá vesnice

Navzdory tomu, že se do Sněmovny dostala řada lidí, s nimiž vedení STAN v poslanecké partě zřejmě tak úplně nepočítalo, nebude podle Farského příliv nováčků žádný problém.

„Možná se to zdá nemožné, ale naprostou většinu z nich znám osobně,“ konstatuje s tím, že proto nemůže nastat situace, že by se v jejich kruhu objevila nějaká neřízená střela. „Nejsou to ‚jen‘ Starostové, ale lidé se silnými příběhy. Lidé, kterým se podařilo přetlačit dezinformační kampaň, osobním kontaktem a prací, která je za nimi patrná,“ je přesvědčen Farský. „Možná i to je důvod, proč se dostalo daleko víc Starostů než Pirátů, lidi se je nebáli volit, protože