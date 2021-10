Rupnik: Prozápadní orientace nezaručuje soudržnost vlády. Otázkou je, kdo vyplní mezeru po levici

Na co se v rozhovoru ptáme: – Jaké hlavní sdělení vyplynulo ze sněmovních voleb?

– Jakou zprávu přinesl výsledek českých voleb do Polska a Maďarska?

– Znamená jejich výsledek konec Visegrádu?

– Jakou roli může sehrát pěti voličů bez zastoupení ve Sněmovně v nadcházejících prezidentských volbách?

„Výsledek voleb potvrzuje českou politickou tradici po roce 1989 a podstatné je, že příští vláda bude s největší pravděpodobností demokratická a prozápadní,“ napsal Martin M. Šimečka. Souhlasíte s tím?

Demokratická a prozápadní, opakujeme s úlevou a lze jenom dodat, že jsme to ještě před deseti či patnácti lety považovali za samozřejmost. Což naznačuje, že v posledním období to samozřejmost už nebyla a člověk se nemusí vracet ke spekulacím ohledně tandemu Zeman–Babiš. Jejich způsob vládnutí zpochybňoval demokratické zvyklosti i prozápadní orientaci. Nyní je to sice konsenzus a tmel nové vlády, ale nezaručuje to její soudržnost a schopnost se dohodnout na tom, co má ta prozápadní orientace obsahovat.

V čem vidíte možné ohrožení soudržnosti?

Ohrožení soudržnosti vlády se může týkat třeba otázky životního prostředí, zeleného údělu nebo toho, jak naložit s evropským balíčkem. Možná je ale hlubší problém jinde: Nelze ze dne na den otočit stránku a říci, že je konec epizody populismu a různých trendů, které ohrožují právní stát a liberální demokracii. To volby samy o sobě vyřešit nemohou. Když se podíváme blíže na výsledky, vidíme 27 procent pro ANO, ale také asi 20 procent propadlých hlasů většinou antisystémových stran. Otázka je, jak bude nová vláda schopná brát v potaz, že její vítězství je na tenkém ledě.

V čem vidíte ten největší možný problém?

Hlavní sdělení těchto voleb je, že