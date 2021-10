Možnou budoucí vládu rozděluje téma exekucí. Piráti a STAN chtějí ODS přesvědčit o pomoci dlužníkům

Jeden z programových rozdílů, které by musela vláda obou koalic vyřešit, se týká lidí v dluhových pastech. Piráti a Starostové v dosluhující Sněmovně prosazovali konec byznysu s exekucemi a zkrácení insolvencí z pěti na tři roky. To vše také obsahuje jejich program.

„Exekuce má vést k naplnění závazku, ne k celoživotnímu prokletí. Zaveďme férový systém, který ulehčí jak dlužníkům, tak i věřitelům a státu. Zavedeme místní příslušnost exekutorů podle principu jeden dlužník = jeden místně příslušný exekutor v kraji. Exekutora bude určovat krajský soud dle automatického klíče,“ slibují Piráti a Starostové v programu.

Exekutora by si nevybíral věřitel jako dnes, ale každému případu by soud přidělil exekutora podle místa bydliště dlužníka. To by mohlo vést k přetrhání vazeb mezi exekutory a velkými věřiteli, kterým dnes exekutoři vycházejí vstříc často na úkor dlužníka.

Jeden dlužník – jeden exekutor: Všechny další exekuce u jednoho dlužníka by vymáhal exekutor, který vymáhá první. Dnes musejí lidé často řešit každou exekuci s jiným exekutorem. Problém je to i pro firmy. Pokud má zaměstnanec pět exekucí, musí zaměstnavatel poskytovat součinnost pěti exekutorům, což je časově náročné. Firmy proto často člověka s exekucemi ani nezaměstnají.