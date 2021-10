Senátní komise pro ústavu se příští úterý sejde kvůli zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana. Ten byl včera hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Podle předsedy komise, senátora Zdeňka Hraby (STAN), je třeba předjednat možnost, že by se aktivoval článek 66 ústavy, čímž by se prezidentské pravomoci přenesly na další ústavní činitele. „Je mi to lidsky velice líto,“ říká Hraba v rozhovoru pro Deník N.

Je mi to lidsky líto, ale musíme konat. Od prezidenta by nám stačila i zpráva z nemocničního pokoje, říká senátor Hraba

Na příští úterý jste svolal jednání senátní komise pro ústavu, kde byste se měli zabývat okolnostmi zdravotního stavu pana prezidenta Zemana. Co je cílem tohoto jednání?

Cílem by mělo být stanovení vějíře možností, co by Senát měl a mohl konat, pokud se ukáže, že zdravotní indispozice pana prezidenta je dlouhodobějšího charakteru. Pokud by přesáhla třicetidenní lhůtu od konání voleb.

Třicet dnů od voleb by se Poslanecká sněmovna sešla sama. Potom by ale nastala patová situace, protože pravomoci prezidenta by v případě, že by byl aktivován článek 66 Ústavy (pokud se obě komory Parlamentu shodnou, že hlava státu není ze závažných důvodů schopna vykonávat úřad, pravomoci přejdou na další ústavní činitele, pozn. red.), přebíral předseda Sněmovny. Když by ale prezident nebyl schopen vykonávat svůj úřad, není komu přinést demisi, nemá kdo pověřit stávající vládu výkonem funkce do ustavení vlády nové a tak dále.

Jde nám tedy o to stanovit si program, zda a za jakých okolností by padl návrh na zbavení prezidenta pravomocí. Část z nich by pak přešla na premiéra a některé na předsedu Poslanecké sněmovny.

Mluvil jste o tom, že chcete prodiskutovat vějíř různých možností. Jaké jsou ty další kromě aktivování článku 66 Ústavy?

Pokud by se ukázalo, že prezident republiky je schopen vykonávat svoji funkci alespoň v podobě písemných aktů