Na trhu kotlů na tuhá paliva převyšuje poptávka nabídku

Firmy, které vyrábějí kotle na tuhá paliva, pracují na plné obrátky. Dodání kotlů po podepsání závazné objednávky se přesto pohybuje v rozmezí 1 až 3 měsíců. Čím to je a co s tím?

Kotle na tuhá paliva jsou oblíbené z mnoha důvodů

Kotle na tuhá paliva jsou při bližším zkoumání ekologické i ekonomické.

Kotle splňují ekologické normy a mají vysokou účinnost. To znamená, že na vytopení určitého prostoru stačí méně paliva než dříve. Dřevo a pelety se také řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Další výhodou je, že palivo nakoupíte v naší zemi, necestuje tedy tisíce kilometrů. Někdo si dokonce zpracovává dřevo ze svého lesa. Pelety zase ve většině případů vznikají z dřevního odpadu z pil. Automatické kotle na pelety jsou pohodlné na užívání.

Víc a víc uživatelů lákají automatické kotle. A to i proto, že stačí jednou za pár dní dosypat zásobník a dále si kotle na pelety topí samy. Náklady na vytápění jsou nízké ve srovnání s dalšími možnostmi vytápění.

Uhlí, dřevo i pelety jsou z dolů a pil v naší zemi. Jejich dovoz není nákladný a cenu neurčuje zahraniční lobby. Uživatelé, kteří jsou na kotle na tuhá paliva zvyklí, si je kupují znovu.

Pokud domácnosti již kotel na tuhá paliva používaly, je pravděpodobné, že si ho koupí znovu. Protože jsou na něj zvyklí a mají k němu v domě vše připravené.

Situace na trhu v minulém roce

Data říkají, že se loni v Česku prodalo 13 000 kotlů na tuhá paliva. Systém prodeje u kotlů ovšem není tak přímočarý, abychom zmíněná data mohli brát doslova. Výrobci prodávají kotle na tuhá paliva svým partnerům, obchodním velkoobchodům a montážním firmám. Až montážní firmy kotle prodávají koncovým zákazníkům a instalují je v jejich domech. Proto prodaných kotlů mohlo být výrazně více i méně.

Čísla z průběhu tohoto roku zatím nejsou známá. Víme ovšem, že montážní firmy dokáží za rok namontovat kolem 30 000–40 000 kotlů. A součet výrobních kapacit českých firem je 30 000–40 000 kotlů za rok včetně exportu. Zde počty z hlediska trhu odpovídají, protože někteří kupující si vyberou zahraniční dodavatele kotlů. A počet prodaných kotlů na počet montérů tak relativně sedí. Tento rok jsou ovšem výrazně dlouhé čekací doby nejen na výrobky, ale i na samotnou montáž.

Obchodní ředitel české firmy, která vyrábí kotle na tuhá paliva OPOP, Ing. Roman Boczek říká: „Očekávali jsme v tomto období růst poptávky po kotlích, ne však v takové míře, jak se letos projevuje.”

Jaký je proces zakoupení kotle

Proces od výběru kotle k jeho zapojení v domě netrvá pět minut. Klient zavolá montážní firmě ve svém okolí a domluví si s ní termín prohlídky v domě. Firma zjistí stav topného systému v domě a spočítá, jaký by měl mít kotel výkon. Informuje také klienta o dalších případných pracech a investicích. Do týdne pošlou závaznou nabídku. Poté, co klient podepíše objednávku, firma objednává kotel u prodejce a chystá topný systém, aby po příjezdu kotle na místo už jen produkt zapojila podle servisního návodu.