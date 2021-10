Peking si úderem na EU navařil bryndu. Vrátil se mu jako bumerang, říká terč čínských sankcí Reinhard Bütikofer

Čínská politika Angely Merkelové nestihla proměnu čínského režimu: snažila se provrtat dřevo, přitom vrtala do oceli. Ale chyboval i Peking ve svém nátlaku na Evropu. Obrátilo se to proti němu, ale nepřizná to, z ústředního výboru KS Číny se mi omluvili jen jedinkrát v životě, říká v exkluzivním rozhovoru s Deníkem N Reinhard Bütikofer. Německý europoslanec, unijní vyjednavač s Čínou – a od letoška také jednička na čínském sankčním seznamu.