Uklidit po Babišovi nebude jednoduché, koalice však má předpoklady vládnout dobře

Komentář Michaela Žantovského: V sobotu večer se nemalá část české společnosti radovala. Tedy ti, kteří již netoužili po dalších čtyřech letech kořistnické politiky tvářící se jako lidová. Tu měl Andrej Babiš společnou s Jánošíkem: Bohatým brát… a chudým také. Jeho večerní tisková konference vstoupí do dějin komunikace spolu s Jakešovým projevem z Červeného Hrádku v červenci 1989. Ale přece jen je namístě trochu velkorysosti: Babiš před televizními kamerami pogratuloval Petru Fialovi a Spolu jako vítězům voleb. To by se Miloši Zemanovi ani Václavu Klausovi nestalo.