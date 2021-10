Nejdůležitější je vůle, deštník a kroksy. Legenda v oboru umění přežít Jaroslav Pavlíček stále nemá mobil

Měl namále, když jeho člun zamířil na širý oceán. Zachytil se v poslední chvíli o cípek ostrůvku. „To by byl konec,“ říká s úsměvem, co by se stalo, kdyby se mu to nepovedlo. Ani mistr přežití v pustině Jaroslav Pavlíček některé věci totiž „nedá“.