Analýza: Na začátku přednášky o volebních paradoxech se studentů ptám, zda mohou uškodit straně tím, že ji budou volit. S odpovědí váhají, neboť logická odpověď je jasná, ale tuší, že pokud by to bylo tak jednoduché, asi bych se takto neptal.

Volební paradox: Kdyby koalice Spolu dostala v jižních Čechách méně hlasů, získala by poslance navíc

Odpověď na tuto otázku nyní nabídly sněmovní volby.

Na počet hlasů je vyhrála koalice Spolu, ale jejich skutečným vítězem je hnutí ANO. Bude mít totiž ve Sněmovně nejvíce poslanců – 72. Spolu vyhrálo nominálně, ANO reálně.

Že ANO bude mít nejvíce poslanců, nepochybně překvapilo všechny, kteří se v sobotu vpodvečer při sledování předběžných výsledků radovali z úspěchu koalice Spolu.

Tu přitom nevědomky poškodili vlastní voliči. Pokud by ji v Jihočeském kraji dalo hlas o 3857 lidí méně, měla by ve Sněmovně 72 poslanců a hnutí ANO jen 71, poměr by byl tedy opačný. Postupně vysvětlím proč.