Notes: Skandálním zacházením s prezidentem jeho poradci ukazují, že jim nikdy nešlo o jeho dobro

Říká se, že po volbách je každý volebním manažerem, ale dnešní den se zcela právem nese v duchu dvou hlavních linek: reflexe výsledků voleb a trvající nejistoty nad zdravotní způsobilostí vrchního velitele ozbrojených sil.

Kolegové Adéla Skoupá a Prokop Vodrážka se zastavili u nejpřekvapivějšího příběhu těchto voleb, a to u osudu Pirátů, kteří ztratili ve Sněmovně většinu svých křesel. Proč se tak stalo a co bylo příčinou, na to se ptali přímo jich. Jako nejčastější důvod neúspěchu Piráti zmiňují prudkou dezinformační kampaň, která je před volbami zahnala do obrany, z níž se už nezvládli vymanit.

„Kdybych měl říct jednu chybu, co jsme udělali: zaútočili jsme na všechny oligarchy najednou. Kombinace zdanění těžby, digitální daně, útoku na Babiše a Kellnera byla asi moc,“ řekl jim poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Ze štábu Pirátů a STAN pochází také jedna z nejsilnějších fotek těchto voleb (vizte níže). Jak to ve štábu během sčítání hlasů vypadalo, popisují Adéla a Prokop v textu.

Volby rozhodla mobilizace v menších městech, kde se dobře žije, řekl Janu Tvrdoňovi politolog Jakub Lysek, podle něhož je důležitou zprávou voleb zvýšená volební účast, z čehož těžili zejména Starostové. Popsal také, co uškodilo Pirátům a kde ztratilo hlasy ANO.

„Měli bychom být málem vděční Volnému bloku nejnadějnějšího českého fašisty, že odebral více než sedmdesát tisíc hlasů nedostatečně radikálnímu Tomiu Okamurovi,“ poznamenává v komentáři Michael Žantovský. „A měli bychom děkovat stratégům Babišovy kampaně, kteří identifikovali Piráty jako hlavní volební nebezpečí a nezachytili uměřený, nehysterický, ale koncepční a důsledný nástup koalice Spolu,“ pokračuje.

Jisté je, že nás čeká konzervativní vláda, což v české společnosti, která je už tak konzervativní, může znamenat ještě větší brzdy pro jinde běžné postoje vůči klimatické změně, stejnopohlavním svazkům či právu žen rozhodovat o svém těhotenství, komentuje situaci Jakub Zelenka. I přesto ale levice v Česku nekončí, rozebírá volební debakl dvou stran Eva Mošpanová.

Jak konkrétně bude levice vypadat, to nyní řeší vyjednávací týmy koaličních stran Spolu a PirStanu, které vyjednávají na plné obrátky, a tak vám Markéta Boubínová s Prokopem Vodrážkou přinášejí přehled navrhovaných ministerských postů tak, jak se jeví v tuto chvíli. Ekonomičtí kolegové Jan Pavec a Michal Tomeš se zaměřili na ministerstvo financí a zjistili, že koalice chtějí čas získat rozpočtovým provizoriem.

Rozhodující ale bude, zda prezident Miloš Zeman zasáhne do povolebních jednání. A tak se dostáváme k druhé části nejnovějšího dění. Hlavně díky novinářům a fotoreportérům víme, a tedy si už nemusíme zastírat, že vrchní velitel ozbrojených sil na tom není vůbec dobře.

Jak popisuje Hanka Mazancová, už i předseda Senátu Miloš Vystrčil, jemuž by v případě prezidentova úmrtí či nezpůsobilosti zčásti připadlo vedení země, žádá kancléře Mynáře a poradce Nejedlého, hlavní dva kontrolory dění kolem prezidenta, aby přestali přesné informace o prezidentovu stavu utajovat.

Můžeme se jen domnívat, proč se prezidentovo okolí snaží informace zatajit, čímž nás navíc hází na úroveň totalitních režimů typu Sovětského svazu, což trefně popsal Ivě Bezděkové etik Marek Orko Vácha. K bývalé slovanské velmoci má prezidentovo okolí evidentně blízko nejen vazbami, ale i mentalitou, jak nám s nedůstojností vůči prezidentovi v posledních dnech opakovaně předvádí.

Jakou roli v osudu prezidenta sehrál odcházející premiér Andrej Babiš, to se snaží rozklíčovat Lukáš Prchal. Jisté je, že poté, co za ním Babiš v neděli dopoledne přijel do Lán, opustil premiér zámek po necelé hodině bez komentáře a hned vzápětí z areálu odjela mobilní jednotka intenzivní péče. Ta převezla prezidenta do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde byl v bezvládném stavu hospitalizován. Čekala prezidentova suita na premiéra, nebo to byl Andrej Babiš, kdo tváří v tvář bezvládnému prezidentovi mlžícím poradcům nakázal, aby okamžitě přivolali záchranku?

Lukáš Prchal veškeré dění popsal jak v článku, tak ještě Filipu Titlbachovi v podcastu Studio N. Nenechte si ujít ani jedno.

I ve světě si všimli, že český prezident je na tom špatně, popisuje Tomáš Linhart. Parlament by měl ochránit důstojnost prezidenta i před jeho spolupracovníky, podotýká v komentáři zase Jan Moláček.

Ať si o posledních letech politického působení Miloše Zemana myslíme cokoliv, navždy zůstane jednou z nejvýraznějších politických osobností novodobé české historie a jeho poslední životní etapa by tomu měla odpovídat.

Skandálně amatérským zacházením s ním jeho stávající poradci jen ukazují, že jim nikdy nešlo o něj, ale v první řadě o sebe a svůj profit. A to je nepřijatelné. Přeji první dámě a dceři Kateřině v nadcházejících dnech hodně síly.

Rychlý pohled do světa

Několik měsíců vám z USA hlásím špatné covidové zprávy, takže když se situace obrátí k lepšímu, máte to vědět také. Ještě před měsícem byla v některých státech vůbec nejhorší za celou pandemii, ale dneska je všechno jinak: čísla padají a padají kontinuálně. A teď ještě zjistit, proč a co si z toho můžeme vzít my.

Mezitím v Austrálii poprvé začali s rozvolňováním a Australané zažívají podobnou euforii, jakou jsme my zažívali vloni v létě. Více z místa Karolína Kváš.

A pravidelný překlad toho nejzajímavějšího z deníku Financial Times dnes přináší pohled na bioterorismus. Co nám všem hrozí, když budou amatérští garážoví vědci manipulovat s DNA?