Klíčem pro rychlé uzdravení veřejných financí může být rozpočtové provizorium, tvrdí ekonomka Horská

Nová vláda vzešlá z voleb bude muset vyřešit otázku státního rozpočtu, který míří již do třetího roku se schodkem v řádu stovek miliard korun. Příští ministr financí přitom podle ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské může přistoupit k rozpočtovému provizoriu. „Finanční trhy by určitě raději viděly rozpočet, který by odpovídal trajektorii pozvolného ozdravování veřejných financí, a ne udržování vysokých rozpočtových schodků,“ říká ekonomka.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Kde může stát rychle ušetřit?

Proč bude těžké škrtat v největší kapitole rozpočtu?

Jak si poradit s Green Dealem?



V jakém stavu nová vláda českou ekonomiku převezme? Těch výzev je celá řada, od koronaviru po vysokou inflaci.

Začala bych optimisticky. Česká ekonomika není v krizi, má projít relativně rychlým postcovidovým oživením. Neřeší problém akutní nezaměstnanosti, vyjma některých regionů. I v těch je ale nízká. Lidé volili podle vlastních peněženek a podle mého to rozhodlo o výsledku voleb. Trápí je zadlužování státu a jeho citelné tempo, které jsme nastavili.

Dalším tématem je inflace, která se lidí přímo dotýká a trápí je víc než samotný veřejný druh. Můžeme se bavit i o růstu cen energií, který nás ve výhledu dalších let čeká.

Ale nenazvala bych to tak, že vláda vstupuje do krizového prostředí. Bývaly situace vážnější a akutnější. Samozřejmě bych si nepřála, abychom museli hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Ale je to pořád lepší, než kdybychom pokračovali v rozpočtu, který připravila vláda ANO a ČSSD. Ten počítá se schodkem, který by byl ještě větší než za covidu.

Úprava rozpočtu bude nejspíš prvním krokem nové vlády. Na co se musí podívat?

Je to zákon, který je určitě první na pořadí a měl by být schválený do konce roku. Bude na vládě, zda představí nový rozpočet a bude schopná v krátké době přenastavit a překopat aspoň některé části. Otázkou je, zda by pro Českou republiku nebyly lepší