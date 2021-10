Mlžení Hradu o Zemanově zdraví? Jak v Sovětském svazu, říká etik. Prezident se podle něj obklopil bizarními postavami

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Jakou odpovědnost má za prezidentovo zdraví jeho tým.

Zda je etické zveřejňovat záběry bezvládného prezidenta.

Jestli má veřejnost nárok na informace o zdravotním stavu hlavy státu.

S jakými pocity jako etik sledujete současné dění kolem prezidenta Miloše Zemana? Konkrétně to, že už řadu týdnů na tom evidentně není zdravotně dobře, přesto dosud byl mimo zdravotnické zařízení – poslední hospitalizace byla v září – a jeho okolí opakovaně neříkalo úplnou pravdu o jeho zdravotním stavu?

S velmi depresivními. Současné dění připomíná totalitní praktiky bývalého Sovětského svazu či současné Severní Koreje, kde se pravidelně o zdravotním stavu, či dokonce umírání prezidenta pravidelně mlčelo, mlčí či lže, a pokud se politik týden neobjeví na veřejnosti, vyrojí se nejrůznější dohady o tom, zda ještě žije. Že se téhož dočkám v České republice v roce 2021, bych nikdy nevěřil. Miloš Zeman a jeho hradní tým nás vrací časově hodně zpět a místně hodně na východ.

Vedení České lékařské komory upozorňuje na to, že prezident sám nechtěl do nemocnice nastoupit a má právo odmítnout hospitalizaci. Do jaké míry je ale tato úvaha relevantní, když nevíme, jak dlouho je případně prezident při vědomí, aby mohl sám rozhodnout?

Za normálního stavu věcí má každý dospělý pacient, který je kompetentní, plné právo do nemocnice na vlastní riziko nenastoupit či v rámci již probíhající hospitalizace podepsat negativní revers a odejít domů – a třeba zemřít dříve. Je na ošetřujícím lékaři, aby posoudil kompetentnost pacienta, ten má všechny informace. Stav věcí, na který se ovšem ptáte, není normální. Je pravda, že my občané máme za roky, kdy je Miloš Zeman v úřadu, s jednáním jeho hradního týmu letité a velmi neblahé zkušenosti.

Miloš Zeman si svůj tým zvolil sám a ten tým nyní