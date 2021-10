Co se dělo v Lánech a proč čekali na Babiše? Popisujeme okolnosti prezidentova převozu do nemocnice

Premiér Andrej Babiš dnes dopoledne přijel do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zámek opustil po necelé hodině bez komentáře a hned vzápětí z areálu odjela mobilní jednotka intenzivní péče, která převážela prezidenta do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Tam byl Zeman v bezvládném stavu hospitalizován. Čtyři zdroje z Hradu a blízkosti prezidenta Deníku N pod podmínkou anonymity popsaly, co se v posledních dnech kolem vážně nemocného prezidenta dělo.