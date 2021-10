Budeme dominantním hráčem, jsem připraven se pro ANO obětovat, říká Havlíček

Na co se v rozhovoru ptáme: – Co by ANO nabídlo koalici Spolu při hypotetickém jednání o vládní spolupráci.

– Zda zvažuje kandidaturu do čela hnutí ANO.

– Jestli tendr na dostavbu Dukovan spustí ještě tato vláda.

Pan prezident je nyní v nemocnici, v případě, že by ale skutečně pověřil premiéra Andreje Babiše sestavením vlády, co byste nabídli koalici Spolu, kterou premiér jmenoval jako první?

Můžeme nabídnout jen jednu věc a to je náš program, respektive shodu na hlavních věcech. Věřím tomu, že se všechny strany chtějí prosazovat nikoliv přes to, co bude mít kdo za posty, kdo kde bude sedět a kolik bude brát peněz, ale přes to, že budou prosazovat program. To je nejdůležitější. V rámci povolebních vyjednávání se vždy taktizuje, my jsme na ně připraveni, na druhou stranu, je tady ale jasná politická realita – pětikoalicie má 108 hlasů.

Kdo by podle vás měl být za ANO ve vyjednávacím týmu, nastane-li tato hypotetická situace?

Pochopitelně ti, kteří dávali dohromady program a jsou jakýmisi zástupci nejdůležitějších oblastí toho programu. Nehrajeme na to, zda to bude člověk A či člověk B, musí tam být ten, který bude dostatečně schopen obhájit naše programové priority. Není to asi o nějakém velkém týmu, a nepřeceňoval bych ani to, kdo v tom týmu bude.

Měl by v tomto týmu být i Jaroslav Faltýnek?

Pan Faltýnek tam