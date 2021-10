Pirátská strana po volebním propadu řeší, jaké budou její další kroky. Získala pouhé čtyři poslance, což je daleko za očekáváním. Část strany si myslí, že by bylo lepší, aby Piráti nebyli ve vládě a z opozice začali pracovat na lepším výsledku v příštích volbách. Vedení ale počítá s dodržením koaliční smlouvy a úsilím o vládní angažmá.

Jít do vlády, nebo se vymezit vůči Spolu? Piráti řeší dilema, část nechce do „konzervativní koalice“

Při pohledu na rozdělení mandátů je jasné, že sněmovní většinu je možné složit i bez čtveřice pirátských poslanců. Vítězná koalice Spolu získala 71 mandátů, k nadpoloviční většině by jí tak stačilo 33 křesel, která připadnou politikům hnutí STAN.

Piráti by navíc ve vládě zřejmě neměli příliš silný vliv, a tak je otázkou, zda by pro ně z politického hlediska nebylo lepší, aby své priority prosazovali z opozičních lavic. To teď řeší členská základna.

„Můžu potvrdit, že to tak je. Uvnitř strany běží diskuse, co tam budeme dělat, když čtyři pirátské hlasy uvnitř koalice nejsou potřeba pro vytvoření většiny,“ říká k tomu europoslanec Mikuláš Peksa.

„Dělat přívěsek konzervativní koalici