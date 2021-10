Fotografie musí být problematické, říká rakouský fotograf, který fotil papeže i matku Terezu

Rakouský fotograf Lois Lammerhuber patří mezi světovou špičku ve svém oboru. Fotil matku Terezu, papeže Jana Pavla II. i šamany v Amazonii, byl čtrnáct let dvorním fotografem Vídeňské opery a dokumentuje nejskvostnější umělecké sbírky i ropné plošiny. Vedle toho přes dvacet let provozuje nakladatelství zaměřené na umělecké publikace a čtvrtým rokem v Badenu u Vídně pořádá největší evropský festival fotografie La Gacilly – Baden Photo. Jeho letošním tématem je Latinská Amerika – a právě tam Lammerhuberova kariéra začínala…

Před pěti lety byl Lois Lammerhuber pozván na festival fotografie do La Gacilly a tam dostal nápad. Co kdyby výstavy z francouzského městečka přenesl i do malebných lázní Baden u Vídně? Přednesl svůj návrh starostovi, šéfovi festivalu a majiteli kosmetického impéria Yves Rocher v jedné osobě, Jacquesu Rocherovi. Slovo dalo slovo a tímto spojením vznikl největší evropský festival fotografie: La Gacilly – Baden Photo. Jeho čtvrtý ročník s názvem Viva Latina! Letos probíhá do 17. října. Téměř 30 výstav předních světových fotografů včetně Sebastiãa Salgada, Pascala Maitreho nebo Pabla Coralla Vegy je přístupno zdarma pod širým nebem v parcích a uličkách lázeňského města nedaleko rakouské metropole.

V rozhovoru pořízeném na festivalu se nám mimo jiné svěřil:

Jak se jako programátor dostal k focení.

Jak se schovával v koutě u šamana.

Jak se fotí zavěšený hlavou dolů nad hlubinou.

Jak mu znalost španělštiny pomohla dostat se blízko k papeži.

Jak fotoaparát v mobilu mění fotografický svět.

Tématem letošního ročníku festivalu La Gacilly – Baden Photo je Latinská Amerika – region, který hrál zásadní roli na začátku vaší kariéry fotografa. Proč jste na svou první velkou cestu vyrazil zrovna tam?

Narodil jsem se v roce 1952 a v té době byl svět úplně jiným místem než dnes. Vesnice St. Peter in der Au, kde jsem vyrůstal, byla velmi chudá. Bylo krátce po válce a do roku 1955 nás stále ještě okupovala sovětská armáda. O pár let později do našich životů vstoupila televize. To byla velká událost! Jako první si v naší vesnici pořídila televizi hospoda a všichni se chodili koukat tam. Teprve o pár let později se rozšířila i do domácností a s tím se začaly vysílat první seriály a dokumenty. Vůbec první, co jsem kdy v televizi viděl, byl dokument o Panamerické cestě. Poprvé v životě jsem spatřil úplně jiný svět a toužil jsem ho poznat. Mým snem se na dlouhou dobu stalo procestovat celou Ameriku od Aljašky až po Ohňovou zemi – přesně tak, jak jsem to viděl v televizi.

Sen se vám splnil na konci 70. let. Jak k tomu došlo?

Po škole jsem začal pracovat v právě vznikajícím oboru informačních technologií. Pro mladé lidi to byla velká příležitost, nabízelo se v tomto ohledu hodně práce. Trávil jsem v zaměstnání veškerý svůj čas, měl jsem hodiny a hodiny přesčasů a díky tomu