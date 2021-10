Milion voličů bez poslance. Co je spojuje a komu dají hlas příště?

Strany, které získaly více než procento hlasů, ale nepřekročily hranici pro vstup do Sněmovny, volilo celkem více než 900 tisíc lidí. To je podstatně víc než v předchozích sněmovních volbách. Skoro milion lidí, kteří šli hlasovat, tak nebude mít ve Sněmovně zastoupení. Podle politologů jde o nesourodou skupinu, minimálně část z ní by ale mohla slyšet na nabídku extremistů.