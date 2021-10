Tomio pro mě není důležitá veličina. Nesmíme zapomenout na sociálně slabé, říká „vykroužkovaný“ Hayato Okamura

V rozhovoru se ptáme: – Zda byla kandidatura Hayata Okamury jakýmsi soubojem s jeho bratrem Tomiem.

– Jestli v do značné míry konzervativní Sněmovně nezapadnou témata jako klimatická krize či práva menšin včetně těch sexuálních.

– Jakou změnu chce koalice Spolu přinést.

Co říkáte na výsledek voleb?

Celostátní výsledek je fenomenální. Je to zhmotnění naděje, předčilo to normální racionální očekávání. Češi jsou povahou spíše rozumní až skeptičtí, takže ještě těsně před volbami, v průběhu hlasování, i u svých prodemokratických přátel třeba na sociálních sítích jsem četl víc skeptických poznámek, že to zase nedopadne.

Ale já jako věřící křesťan jsem už několik dní před volbami cítil takovou racionálně nevysvětlitelnou naději, ale velmi silnou. Napsal jsem to i na sociální sítě, jenom velmi lakonicky, stručně, nebylo to možné nijak racionálně odůvodnit, ale cítil jsem přesvědčení, že to celostátně dopadne. A cítil jsem to tak, jak to dopadlo ve skutečnosti.

Co se týče mé osobní kandidatury, to jsem nijak neprezentoval, ale měl jsem silnou předtuchu, že budu zvolen, i když z toho 15. místa to bylo také vysoce nepravděpodobné.

Váš bratr také kandidoval, ale za hnutí SPD. Někdo to mohl vnímat jako takový souboj dvou bratrů. Co to znamenalo pro vás osobně?

Pro mě jako pro poslance není Tomio